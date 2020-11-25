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Aktüel Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistin davası terör mahkemesine sevk edildi
Aktüel

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistin davası terör mahkemesine sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:13:53 -
Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistin davası terör mahkemesine sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un ailesi, yerel mahkemenin yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan kızlarının davasında yetkisizlik kararı verdiğini ve dosyasını, "terörizm" ile ilgili başka bir mahkemeye sevk ettiğini açıkladı.

Luceyn'in kızkardeşi Alya el-Hezlul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Riyad'daki Ceza Mahkemesinin davada yetkisizlik kararı verdiğini belirtti.

Hezlul, kardeşinin dosyasının terör suçlularının yargılandığı başka bir mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

Bu kararın kızkardeşinin tutuklanmasından yaklaşık 3 yıl sonra ve Luceyn'in davasının başlamasından bir yıl sonra alındığına dikkati çeken Hezlul, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Suudi Arabistan makamları henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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