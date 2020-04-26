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Aktüel

Suudi Arabistan’da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Arabistan’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı, Mekke hariç kısmi olarak kaldırıldı.

2020-04-26 11:16:05 -
Suudi Arabistan’da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Arabistan’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı, Mekke hariç kısmi olarak kaldırıldı.


Çin’de ortaya çıkarak 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülkelerde alınan tedbirler hafifletilmeye başlandı. Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz, ülkede Mekke hariç diğer bölgelerde uygulanan 24 saatlik sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasına karar verdi. Alınan karar kapsamında yasağın bugünden itibaren 13 Mayıs’a kadar yerel saatle 09.00-17.00 arasında uygulanacağı duyuruldu. Mekke’de ise 24 saat sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.


Kararda ayrıca, 29 Nisan-13 Mayıs arasında alışveriş merkezlerine ek olarak toptan ve perakende mağazalarını da içeren bazı ekonomik ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verildiği ifade edildi.

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