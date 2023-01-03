Suudi Arabistan'da sel felaketi! Suya kapılan adamı 13 kilometre uzakta buldular
Suudi Arabistan’da yaşanan selde, suya kapılan adamın cansız bedenine 13 kilometre uzakta ulaşıldı.
Suudi Arabistan’da yaşanan selde, suya kapılan adamın cansız bedenine 13 kilometre uzakta ulaşıldı.
Ülkede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu seller devam ediyor.
Mekke’de sokakta yürürken sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Sivil savunma ekipleri, sel sularına kapılan adamın cansız bedeninin 13 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı.
Şiddetli yağışlar dün Medine’de sele neden olmuş, bir kişi sel sularına kapılarak kaybolmuştu.