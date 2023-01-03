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Dünya Suudi Arabistan'da sel felaketi! Suya kapılan adamı 13 kilometre uzakta buldular
Dünya

Suudi Arabistan'da sel felaketi! Suya kapılan adamı 13 kilometre uzakta buldular

Suudi Arabistan’da yaşanan selde, suya kapılan adamın cansız bedenine 13 kilometre uzakta ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:06:00 -

Suudi Arabistan’da yaşanan selde, suya kapılan adamın cansız bedenine 13 kilometre uzakta ulaşıldı.

Ülkede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu seller devam ediyor.

Mekke’de sokakta yürürken sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, sel sularına kapılan adamın cansız bedeninin 13 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı.

Şiddetli yağışlar dün Medine’de sele neden olmuş, bir kişi sel sularına kapılarak kaybolmuştu.

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