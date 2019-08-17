0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırısı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:21
Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki eş-Şeybe petrol sahasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusunda Aramco Şirketi'ne ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğalgaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırı nedeniyle çıkan yangının hasara neden olduğunu ancak can kaybı yaşanmadığını belirten Falih, petrol üretiminin etkilenmediğini kaydetti.

Falih, saldırının daha öncekilerin uzantısı olduğuna dikkati çekerek, bu saldırıların Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere benzeri eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler bugün öğle saatlerinde 10 İHA ile Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Husiler, mayıs ayında da doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerindeki iki pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:21
  1. ​Suudi Arabistan
  2. drone saldırısı
  3. petrol
  4. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Gloria Kupası
    1. Voleybol: Gloria Kupası
    2. Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999..
    3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Olçok..
    4. Kuzey Kore'den Güney Kore'nin..
    5. Kastamonu'da dolu etkili oldu
    6. Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol..
    7. Trabzonspor, İstanbul'a geldi
    8. Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
    9. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude..
    10. AB'den Hong Kong protestolarına..
    11. Cezayir'de "Akiller Heyeti" kuruldu
    12. Pakistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir..
    13. İpten polisler aldı
    14. Ordu’da kaya parçaları evin üzerine..
    15. Liverpool 2'de 2 yaptı
    16. Bursa'da zincirleme trafik kazası: 18..
    17. Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
    18. Meteorolojiden yarın için kuvvetli..
    19. Somali’nin Jubaland Bölgesel Yönetimi..
    20. Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
    21. Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir?..
    22. Yargıtay’dan Adli Yıl Töreni açıklaması
    23. Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3..
    24. Dolu ve sel Domaniç’i vurdu
    25. Aden'deki ayrılıkçı güçlerden Suudi..
    26. Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18..
    27. "ABD'nin bizden ve diğer ülkelerden..
    28. Rekor büyüklükte balıkların tutulduğu..
    29. Aşgın’dan Yeni Çorusmpor ile ilgili..
    30. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu