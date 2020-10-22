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Dünya Suudi Arabistan'da orman yangını
Dünya

Suudi Arabistan'da orman yangını

Suudi Arabistan'ın Tanume bölgesinde, yerleşim alanlarının yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler halen kontrol altına alınamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:05:00 - 2020-10-22 10:09:50
Suudi Arabistan'da orman yangını

Suudi Aranistan’ın Tanume bölgesindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Tanume bölgesindeki itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü aktardı. Müdürlük, yangında şu ana kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.

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