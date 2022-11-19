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Spor 'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor
Spor

'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ekibinde forma giyen Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüş yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 09:48:00 - 2022-11-19 09:49:42
'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atmıştı. Arap ekibinde mutsuz olan ve ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme'nin İstanbul devine transfer olacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüyor. Arabistan ekibinde aradığını bulamayan Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

Yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, yeni takımında aradığını bulamadı. Arap ekibinde mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Fayha'dan ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme için Türkiye'den Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

Al-Fayha'da mutsuz olan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onay verdiği ve siyah-beyazlıların Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.

Star Gazetesi

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