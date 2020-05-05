  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da mahsur kalan 64 tır şoförü İskenderun'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:48:29 -
Suudi Arabistan'da mahsur kalan 64 tır şoförü İskenderun'a getirildi

HATAY (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförü, gemiyle getirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 gün evlerinde karantinada kalacak.

İskenderun Körfezi'ne dün giriş yapan ve sabah saatlerinde İskenderun LimakPort Limanı'na yanaşan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisindeki 64 şoförün, İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldı.

Liman Başkanlığı koordinesinde gerekli dezenfekte işlemleri ve gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerin ardından tırların gemiden tahliyesi sağlandı.

Tır şoförlerinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınarak takibinin yapılacağı belirtildi.

Şoförler, yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'da yüklerini boşalttıktan sonra Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı