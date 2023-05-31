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Dünya Suudi Arabistan'da kum fırtınası
Dünya

Suudi Arabistan'da kum fırtınası

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:56:00 -
Suudi Arabistan'da kum fırtınası

Suudi Arabistan'ın Hafar El Batin kentinde etkili olan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Hafar El Batin kentinde kum fırtınası nedeniyle gökyüzü kumla kaplandı. Kum fırtınasının etkili olduğu bölgede trafik de durma noktasına geldi.

Şehrin Rafha bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezi de kum bulutları ile doldu. Yoğun kum bulutunun alışveriş merkezinin içine girmesiyle alışveriş yapanlar da kumların girmediği alanlara kaçmaya çalıştı. Yaralı sayısının bildirilmediği fırtınada yerel yetkililer halka güvende kalmaları için evlerinden çıkmamaları ve araç sürücülerine yolculuk esnasında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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