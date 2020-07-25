Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 31 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 31 artarak 2 bin 703'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 201 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 703'e, vaka sayısının da 264 bin 973'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 217 bin 782 olduğunu bildirdi.