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Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:05:59 -
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 2 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 'dan son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 392 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye, vaka sayısının da 217 bin 108'e çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 154 bin 839 olduğu kaydedildi.

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