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Dünya Suudi Arabistan'da kız öğrencilere çarşaf yasaklandı!
Dünya

Suudi Arabistan'da kız öğrencilere çarşaf yasaklandı!

Suudi Arabistan yönetimi kız öğrencilerin okullarındaki sınav salonlarına çarşafla girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 22:12:00 - 2022-12-25 22:16:06
Suudi Arabistan'da kız öğrencilere çarşaf yasaklandı!

2018 yılında çarşaf giyme zorunluluğun kaldırıldığı Suudi Arabistan, şaşırtan bir karara daha imza attı.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu (ETEC) tarafından alınan karara göre, bundan böyle eğitim gören tüm kız öğrencilerin sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uyması zorunluluğu getirildi.

Buna göre; Arabistan'da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmeleri yasaklandı.

Çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği belirtildi.

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Yorumlar

Sedat Şeker

Afganistanda kızlara okul tümden yasaklandı ya

Orhan İnan

Vahhabi kafası abd ile iş tutarsa sonuç bu olur.
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