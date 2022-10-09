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Spor Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!
Spor

Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nwakaeme gollerine devam ediyor. Gittiği ilk günden beri müthiş bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu taraftarın sevgilisi haline gelmiş durumda...

Yeniakit Publisher
2022-10-09 15:06:00 -
Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nwakaeme gollerine devam ediyor. Gittiği ilk günden beri müthiş bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu taraftarın sevgilisi haline gelmiş durumda...

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Fayha'ya imza atan Nwakaeme, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Deplasman ekibinin tek golünü 54. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Ancak bu gol Suudi Arabistan ekibine yetmedi. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Nwakaeme'nin takımı büyük üzüntü yaşadı.

Takımda tek yıldız olarak göze çarpan Nwakaeme'nin mutsuz olduğu gözlendi. Mağlubiyetlerin devam etmesi halinde devre arasında transfer olmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun adı Türk takımlarıyla anılıyor.

 


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