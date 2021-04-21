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Dünya Suudi Arabistan'da duyurdu! Hac ve Umre ziyaretlerinde...
Dünya

Suudi Arabistan'da duyurdu! Hac ve Umre ziyaretlerinde...

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu. Görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:00:00 -
Suudi Arabistan'da duyurdu! Hac ve Umre ziyaretlerinde...

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, 'hac ve umre güvenliği' ifadeleriyle kadın güvenlik görevlilerinin fotoğrafları paylaşıldı.

 

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