Suudi Arabistan'da darbe iddiası: Saray çevresinde çatışma sesleri!

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan'da darbe girişimi olduğu iddia edildi. Sarayın çevresinde silah sesleri duyulurken, Suudi Kralı Selman kaçtığı ileri sürüldü ve Veliaht Prens Selman'ın ise sarayda olduğu iddia edildi.

Riyad'da patlamalar meydana gelirken Kral Selman Hava Kuvvetleri üssüne kaçabildiği iddia edildi.

Riyad üzerinde savaş uçakları uçtuğu da iddialar arasında.

Saldırıda kullanılan silahların ağır ve ordu malı silahlar olduğu iddia ediliyor. Terör saldırısından ziyade planlı bir darbe girişimi olduğu ihtimali düşünülüyor.

Darbe girişiminin Velid Bin Talal'e bağlı Suudi Ulusal muhafızları tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Wall Street Journal muhabirinin iddiasına göre ise saraya yaklaşan bir drone'un vurulduğu iddia edildi. Çatışmaların yoğunluğu ise bu iddiaları yalanlar nitelikte.

Sosyal medyanın kapatıldığı belirtilirken Arap basının ise suskun olması dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

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