Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a pazar gecesi kar geri dönüyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a pazar gecesi kar geri dönüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor

Ocak ayında etkili olan kar yağışının ardından gözler yeniden İstanbul ve yurda çevrildi. Meteoroloji uzmanları, pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul ile Marmara ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olabileceğini belirtti. Şubat ortasından itibaren ise kar yağışı olasılığı yüzde 50’nin üzerine çıkıyor.

Türkiye genelinde yeni bir kar ihtimali merak konusu oldu. Ocak ayı boyunca kısa süreli yağışlar görülürken, birçok bölgede sisli ve puslu hava etkisini sürdürüyor. Kış koşulları devam ederken, karın ne zaman yeniden yağacağına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

İSTANBUL’DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Bugün ve yarın yağış geçişleri olacaktır. Çünkü Trakya üzerinden yağmur kütleleri geliyor.”

Perşembe gününe dikkat çeken Özdemir, “Perşembe günü güneyli rüzgârlar esecek. Yani kuvvetli lodos ihtimali fazla. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak” dedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK: PAZAR VE PAZARTESİYE DİKKAT

Cuma gününden itibaren yağmurun yurt geneline yayılacağını belirten Özdemir, “Cumartesi ve Pazar da yağış olacak. Pazar gününün sonlarına doğru ise özellikle yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek. Özellikle haftaya pazartesi Ege Bölgesi ve Trakya hariç İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYI İÇİN TAHMİNLER

Şubat ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) etkisine dikkat çekti. “Mevsime yakın bir soğuk aldık. Yani kış mevsimini ocak ayında hissetmeye başladık” diyen Özdemir, şubat ayının genel olarak mevsim normallerinde geçeceğini söyledi.

14-15 ŞUBAT SONRASI KAR İHTİMALİ ARTIYOR

Özdemir, şubat ayının ilk haftalarında güçlü bir kar ihtimali olmadığını belirterek, “Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu ihtimali yüzde 50’nin üzerinde görüyorum” dedi. Bu sistemin İstanbul’u da kapsayabileceğini vurguladı.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: TEKRAR KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tekrar kar geliyor” dedi. Şen, “Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir” ifadelerini kullandı.

