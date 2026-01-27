  • İSTANBUL
Gündem İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı
Gündem

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

İstanbul Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşinde çocuklara yönelik darp ve istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri gece saatlerinde kreşte detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kreşte çalışma yapıldı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Valiliğince soruşturma açılmıştı. Söz konusu kreşte olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye bağlı Eyüpsultan’da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmiş, savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti. Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

