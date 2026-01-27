  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bir operasyon daha: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem

Bir operasyon daha: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir operasyon daha: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Antalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 380 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilecek.

