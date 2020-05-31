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Aktüel

Suudi Arabistan'da camiler iki ay sonra ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:57:16 -
Suudi Arabistan'da camiler iki ay sonra ibadete açıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki aydır kapalı olan camiler, ibadete açıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, alınan önlemler eşliğinde insanlar, camilere giderek sabah namazını eda etti.

Medine'deki Mescid-i Nebevi Camisi'nin de ibadete açıldığı, camide salgın nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Önlemler kapsamında camilerde iki metrelik sosyal mesafeye dikkat edildiği, klimaların çalıştırılmadığı, abdesthane ve tuvaletlerin kapalı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da 17 Mart'ta alınan kararla Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 83 bin 384 vaka tespit edilmiş, 480 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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