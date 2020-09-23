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Dünya Suudi Arabistan'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Suudi Arabistan'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Suudi Arabistan'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 569'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:23:00 -
Suudi Arabistan'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi Suudi Arabistan'da da etkisini gösteriyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Buna göre; ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin toplamı 4 bin 569'a yükseldi.

Son bir günde 561 yeni vaka tespit edildiği Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısı ise 331 bin 359'a çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da bin 102 artarak 313 bin 786'ya ulaştı.

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