Suudi Arabistan’da balistik füze imha edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Husilerin, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentine fırlattığı balistik füze imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki ağır çatışmalar devam ediyor.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin Hamis Muşayt’a doğru fırlattığı balistik füze önlenerek imha edildi." dedi.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.