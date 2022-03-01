Suudi Arabistan’a gelen Ukraynalılardan PCR testi istenmeyecek! Peki ya Suriyeli ve Afgan mültecilerden?

Ukrayna vatandaşlarının Suudi Arabistan’a geldiklerinde Kovid-19 testi yaptırmasına gerek olmadığı açıklandı. Suudi yönetimin Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan ve diğer islam coğrafyalarından gelen mültecilere karşı da bu kadar nazik ve duyarlı olup olmadığı düşüncesi akılları kurcalamaya başladı...