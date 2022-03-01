Suudi Arabistan’a gelen Ukraynalılardan PCR testi istenmeyecek! Peki ya Suriyeli ve Afgan mültecilerden?
Ukrayna vatandaşlarının Suudi Arabistan’a geldiklerinde Kovid-19 testi yaptırmasına gerek olmadığı açıklandı. Suudi yönetimin Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan ve diğer islam coğrafyalarından gelen mültecilere karşı da bu kadar nazik ve duyarlı olup olmadığı düşüncesi akılları kurcalamaya başladı...
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a gelen kişilerin PCR testi yaptırmaktan muaf tutulduğunu açıkladı.
Kurum, Suudi Arabistan havayollarındaki tüm şirketlere gönderdiği bir genelgede Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a gelen ziyaretçilerin, ükeye geldikten sonraki ilk 48 saat içerisinde PCR testi yapılmasına gerek olmadığını belirtti.
Yapılan açıklamada, genelgelere uyulmaması halinde devlet emirlerinin ihlal edilmiş olacağı, genelgeyi ihlal eden kişi hakkında yasal tedbirler alınacağı ve bundan kişinin sorumlu tutulacağı ifade edildi.