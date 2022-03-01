  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan’a gelen Ukraynalılardan PCR testi istenmeyecek! Peki ya Suriyeli ve Afgan mültecilerden?
Dünya

Suudi Arabistan’a gelen Ukraynalılardan PCR testi istenmeyecek! Peki ya Suriyeli ve Afgan mültecilerden?

Ukrayna vatandaşlarının Suudi Arabistan’a geldiklerinde Kovid-19 testi yaptırmasına gerek olmadığı açıklandı. Suudi yönetimin Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan ve diğer islam coğrafyalarından gelen mültecilere karşı da bu kadar nazik ve duyarlı olup olmadığı düşüncesi akılları kurcalamaya başladı...

Yeniakit Publisher
2022-03-01 09:47:00 -
Suudi Arabistan’a gelen Ukraynalılardan PCR testi istenmeyecek! Peki ya Suriyeli ve Afgan mültecilerden?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a gelen kişilerin PCR testi yaptırmaktan muaf tutulduğunu açıkladı.

Kurum, Suudi Arabistan havayollarındaki tüm şirketlere gönderdiği bir genelgede Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a gelen ziyaretçilerin, ükeye geldikten sonraki ilk 48 saat içerisinde PCR testi yapılmasına gerek olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, genelgelere uyulmaması halinde devlet emirlerinin ihlal edilmiş olacağı, genelgeyi ihlal eden kişi hakkında yasal tedbirler alınacağı ve bundan kişinin sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay