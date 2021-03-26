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Dünya Suudi Arabistan'a düşen roket petrol tesisinde yangına neden oldu
Dünya

Suudi Arabistan'a düşen roket petrol tesisinde yangına neden oldu

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine henüz nereden atıldığı bilinmeyen bir roket mermisi petrol tesisine isabet edip, yangına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 03:11:00 -
Suudi Arabistan'a düşen roket petrol tesisinde yangına neden oldu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cazan'daki Petrol Ürünleri Dağıtım İstasyonu roket mermisiyle saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle istasyondaki depolardan birinde yangın çıktığı aktarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Roket mermisinin nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca Husilerin, Cazan ve Necran Üniversitelerini hedef alma girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.

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