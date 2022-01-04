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Dünya Suudi Arabistan Yunanistan'a bakın neyin sözünü verdi
Dünya

Suudi Arabistan Yunanistan'a bakın neyin sözünü verdi

Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi. Açıklamayı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:19:00 - 2022-01-04 17:25:22
Suudi Arabistan Yunanistan'a bakın neyin sözünü verdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında, Atina'daki görüşmelerinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında son yıllarda gözlemlenen sık temasların ikili ilişkilerdeki yakınlığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot füze sistemlerinde kullanılan güdümlü hava savunması bataryası göndermesinin Suudi Arabistan'ın güvenliği kadar bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliği için de faydalı bir adım olduğunu ileri sürdü.

Dendias, savunma ve ekonomi alanlarında iş birliği için yeni anlaşmalar üzerinde de çalıştıklarını belirterek, Faysal bin Ferhan Al Suud'a hitaben "Suudi Arabistan'dan bir heyetin, ilgi çekici ve gelişmekte olan bölgedeki yatırım imkanlarını incelemek üzere, yakın bir zamanda Dedeağaç'ı ziyaret etmesine yönelik verdiği sözden ötürü teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Faysal bin Ferhan Al Suud da Dendias ile görüşmelerinde ticaret ve kültür alanında iş birliğine yönelik istişarede bulunduklarını vurgulayarak terörizmle mücadele ve bölge ülkelerindeki siyasi sorunların da görüşmenin gündeminde yer aldığını kaydetti

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