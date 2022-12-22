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Ekonomi Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile Maliye Bakanı Nebati görüştü! Türkiye ile iş birliği açıklaması
Ekonomi

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile Maliye Bakanı Nebati görüştü! Türkiye ile iş birliği açıklaması

Bakan Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 16:50:00 - 2022-12-22 17:01:27
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile Maliye Bakanı Nebati görüştü! Türkiye ile iş birliği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu vesilesiyle Türkiye'de ağırladığı Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bundan sonra atacakları ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirten Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"10 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'A YETMEZ, DİĞER HEDEF 30 MİLYAR DOLARAK OLMALIDIR" 

Bakan Nebati, Suudi Arabistan ile 2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükselmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ama hedeflerimize ulaşmamız için daha hızlı hareket etmemiz lazım. Burada sizin ekibinize çok iş düşüyor. İş dünyanız buraya gelecek, iş dünyamız size ev sahipliği yapacak. 2021 yılından bugüne gelen 4,3 milyar doları, ancak bizim bu sağlam duruşumuz çok kısa bir süre içerisinde 10 milyar dolara çıkarır. Yeter mi? Elbette yetmez. Eğer Suudi Arabistan 10 milyar doları Türkiye için bir hedef olarak görüyorsanız, biz bu toplantıları yapmayalım. 10 milyar dolar Suudi Arabistan'a da Türkiye'ye de yetecek hedef değildir. Nefes alma yeri olur. Sonra 30 milyar dolar. 2030'a madem hazırlık yapıyorsunuz, bizim 30'ları öncesinden yakalamamız lazım. Hep beraber çalışarak ülkelerimiz kazansın" dedi.

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