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Dünya Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine 'sözleşmeli ilişki' sistemini getirdi
Dünya

Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine 'sözleşmeli ilişki' sistemini getirdi

Suudi Arabistan, ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yabancılara uygulanan kefillik sistemini kaldırarak yerine "sözleşmeli ilişki" sistemini getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:48:00 -
Suudi Arabistan yabancı işçiler için kefillik sistemi yerine 'sözleşmeli ilişki' sistemini getirdi

Suudi Arabistan, ülkedeki ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla yabancılar için kefalet sistemini kaldırmış ve yerine "sözleşmeli ilişki" sistemine geçmiştir.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Gelişme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yabancı işçiler ve işçiler arasındaki koşulları iyileştirme girişimi çerçevesinde kefalet sisteminin kaldırılarak yerine "sözleşmeli ilişki" sistemine geçildiği kaydedildi.

Yeni sistemin Mart 2021'de yürürlüğe gireceği ifade edilen açıklamada, yeni sistemin yabancı işgücü piyasasını güçlendirmeyi ve yabancıların gözünde ülkenin çekiciliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Ülkede uygulanan kefalet sistemi, yabancı bir işçinin çalışabilmesi için belli bir ücret karşılığında kefil olması için Suudi Arabistan vatandaşı bulması ilkesine dayanmaktadır. Kefilsiz kişi yurt içinde çalışma izni alamaz.

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