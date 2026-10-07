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Dünya Suudi Arabistan ve İtalya arasında kritik temas
Dünya

Suudi Arabistan ve İtalya arasında kritik temas

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Suudi Arabistan ve İtalya arasında kritik temas

Suudi Arabistan ve İtalya savunma işbirliği ile bölgesel gelişmeleri görüştü. Söz konusu görüşme, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliğini ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Bin Selman ile İtalyan mevkidaşı Crosetto telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Selman ile Crosetto, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliği imkanlarını ve bunları geliştirme yollarını gözden geçirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki güncel gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı destekleyecek şekilde ortak konu ve sınamalara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Söz konusu telefon görüşmesi, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından geldi.

 

Husiler, geçen temmuz ayında Suudi Arabistan'a karşı sözde bir "deniz ablukası" ilan ettiğini açıklamış, ardından Suudi Arabistan'a ait mevzileri ve gemileri hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını üstlenmişti.

Suudi Arabistan, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve birçok vilayeti kontrol altında tutan Husilere karşı, uluslararası toplumca tanınan Aden merkezli Yemen hükümetini desteklemek amacıyla Mart 2015'ten bu yana askeri koalisyona liderlik ediyor.

Bin Selman ile Crosetto'nun telefon görüşmesi ayrıca, küresel enerji ve emtia sevkiyatı açısından dünyanın en önemli stratejik geçitlerinden biri sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkandığı bir dönemde gerçekleşti.

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