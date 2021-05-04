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Dünya Suudi Arabistan ve Esed arasında gizli görüşme
Dünya

Suudi Arabistan ve Esed arasında gizli görüşme

Suriye'nin başkenti Şam'da Suudi Arabistan’dan bir heyetin Beşar Esed’le bir araya geldiği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın Şam'da bulunan Büyükelçiliğini bayramdan sonra açacağı ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 00:24:00 -
Suudi Arabistan ve Esed arasında gizli görüşme

Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai el Yavm gazetesi, Suriye’de üst düzeyli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’dan bir heyetin bugün Şam’a gittiğini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’le görüştüğünü aktardı.

Suudi Arabistan istihbarat başkanı Halid el Humeydan’ın başkanlık ettiği heyetin Esad’la birlikte Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk’l de bir araya geldiği, her iki tarafın Ramazan Bayramı’ndan sonra daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmek için anlaştığı belirtildi.

İki ülke arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek için anlaşma sağlandığını bildiren kaynaklar, tarafların ilk adım olarak Suudi Arabistan’ın Şam Büyükelçiliği’ni açma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Suudi heyetin, Suriye’nin Arap Ligi’ne geri dönmesini ve ligin Cezayir’de yapılması planlanan zirveye katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediği de ifade edildi.

Haberde, büyükelçiliğin açılışına kimin katılacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı belirtilse de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Feysal Bin Farhan El-Suud’un açılışta yer alacağına dair bilgilerin olduğu aktarıldı.

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