Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüsten ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'da 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 11 kişinin daha vefat ettiğini, 189 kişinin enfekte olduğunu, 190 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 159, vaka sayısının 361 bin 725, iyileşen hasta sayısının ise 352 bin 608 olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1311 yeni vaka tespit edildiği, 1495 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 647'ye, vaka sayısının 198 bin 435'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 174 bin 479'a çıktığı aktarıldı.