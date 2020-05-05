Suudi Arabistan ve BAE destekli sosyal medyada yayılan "Katar'da darbe" söylentilerine Katarlılardan büyük tepki

DOHA (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli sosyal medyada "elektronik sinekler" adıyla bilinen trol ordusunun Katar'da darbe girişimi iddialarına Katarlılar büyük tepki gösterdi.

Katarlılar, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu söylentilerin Suudi Arabistan'ın "rüyasından" öteye gitmediğini belirterek, yapılmak isteneni Suud rejiminin içeride yaşadığı krizlerle başa çıkmak için ortaya attığı bir girişim olarak değerlendirdi.

Gazeteciler, yazarlar ve akademisyenlerin yanı sıra Emirlik ailesinden de söylentilere sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterip cevap verenler oldu.

- Emir'in kardeşinden "Katar seninle yücedir" mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşi Cuan bin Hamed Al Sani, darbe iddialarına karşılık sosyal medya hesabından Emir'in fotoğrafı ile "Katar seninle yücedir" mesajını paylaştı.

Katar merkezli El-Vatan gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Fahd el-İmadi ise "Suud rejiminin elektronik sineklere bel bağlaması şaşırtıcı değil. Büyük iç ve dış sorunlara boğulmuş, ağır borçlardan muzdarip çaresiz bir rejim görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eş-Şark gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sadık el-Amari de sosyal medyadaki asılsız iddiaların sorumlusu olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı işaret etti.

Amari, "Muhammed bin Selman rejimi, petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu bütçe açığı ile El-Vakra etiketi açarak mücadele etmeye karar verdi. Bu dedikoduları yayarak ve buna kendisi de inanarak sorunlarıyla yüzleşen kağıttan bir rejim." ifadelerini paylaştı.

- "Suudi Arabistan'daki krizlerin üstünü örtme çabası"

Öte yandan Katarlı akademisyen Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söylentilerin Suudi Arabistan'daki iç krizlerin üstünü örtmek için ortaya atıldığını ifade etti.

Ensari, "Tarih, dışarıda diplomatik, siyasi ve askeri krizler yaratma çabalarının genellikle koltuklarının risk altında olduğunu sezen yöneticiler tarafından başvurulan bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Katarlılar da sosyal paylaşım sitelerinde söz konusu iddiaların "temenni"den ibaret olduğunu belirterek Kur'an-ı Kerim'den ayetler paylaştı.

- "Elektronik sinekler" iş başında

Suudi Arabistan ve BAE destekli sosyal medyada "elektronik sinekler" adıyla bilinen sahte Twitter hesaplarından "Katar'da darbe" ve "El-Vakra" etiketleriyle bir söylenti dalgası oluşturulmaya çalışılmıştı.

Trol ordusunun paylaştığı mesajlarda Katar'ın güneydoğusundaki El-Vakra bölgesinden çatışma sesleri yükseldiği iddia edilmişti.

Bazı troller, penceresinden çektiği görüntülerde El-Vakra bölgesindeki sakinliği anlatan bir Katarlının videosunu alıp üzerine silah sesleri montajlayarak tekrar sosyal medyada servis etmişti.

Söz konusu iddiaların Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de Katar'a yönelik başlattığı ekonomik ablukanın hicri üçüncü yıl dönümünde ortaya atılması ise dikkatlerden kaçmadı.



