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Ekonomi Suudi Arabistan Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk şirketten satın aldılar
Ekonomi

Suudi Arabistan Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk şirketten satın aldılar

Daha önce Lübnan ve Fransa'ya “Kapı Eğitim Simülatörü” gönderen İstanbul merkezli SkyArt bu kez Suudi Arabistan Havayolları'na satış gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 15:15:00 -
Suudi Arabistan Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk şirketten satın aldılar

İstanbul merkezli SkyArt, Suudi Arabistan Havayolları Saudia’ya Airbus A321neo serisinde kullanılmak üzere “Kapı Eğitim Simülatörü” satışı gerçekleştirdi. Sistem, Saudia’nın Cidde merkezli Prens Sultan Havacılık Akademisi’ne kurulacak. Anlaşmayı SkyArt adına Satış ve Proje Geliştirme Müdürü Yaşar Uçkun imzaladı.

Uçak hurdalarının geri dönüşümü, havacılık malzemelerinin mobilyaya çevriminin yanı sıra SkyArt son dönemde ihracat başarısı yakaladığı eğitim sistemleri ile adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde şirket Malezya Havayolları’na Airbus A330 Kapı Eğitim Simülatörü ve Sanal Slide Eğitim cihazı, Fransa merkezli Mermoz Akademi’ye bir adet Airbus A320 kabin eğitim bir adet de A350 kapı eğitim, Kazakistan’ın milli taşıyıcısı Air Astana’ya da bir adet Airbus A320/321 neo Acil Durum Kabin Tahliye Eğitim sistemi satışı gerçekleştirmişti.

İhracat yapıyor

SkyArt daha önce de bu sistemleri Lübnanlı MEA, Taipei merkezli China Airlines ve Meksika’nın önemli düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Viva Aerobus Havalları’na ihraç etme başarısı göstermişti. Bu şirketler SkyArt’tan Airbus A320/321 serisi kapı eğitim simülatörü olmuştu.

SkyArt en son geçtiğimiz günlerde Fransa merkezli Mermoz Akademi’ye bir adet Airbus A320 kabin eğitim bir adet de A350 kapı eğitim, Kazakistan’ın milli taşıyıcısı Air Astana’ya da bir adet Airbus A320/321 neo Acil Durum Kabin Tahliye Eğitim sistemi satışı gerçekleştirmişti.

Airporthaber

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