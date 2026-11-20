Orta Doğu'da Yemen merkezli çatışmaların devam etmesi, Suudi Arabistan'ı yeni savunma tedbirleri almaya yöneltti. Riyad yönetimi, muhtemel tehditlere karşı askerî kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ortak ülkelerle silah ve savunma ekipmanı tedariki için temaslarını hızlandırdı.

Middle East Eye'a konuşan üç Batılı yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşın uzamasına hazırlandığını ve bu nedenle müttefiklerinden yeni askerî ekipman talep ettiğini aktardı.

Suudi heyeti Türkiye'ye geldi

Suudi Arabistan Askerî Sanayiler Genel Otoritesi Başkan Vekili Bandar el-Horayef başkanlığındaki heyet, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldi.

Onlarca Suudi şirketinin temsilcisinin de katıldığı görüşmelerde, savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve askerî ekipman tedariki ele alındı.

Middle East Eye'a konuşan bir Türk yetkili, Ankara'nın dayanışma kapsamında Riyad'a ekipman desteği sağlamak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Türkiye'den hava savunma sistemi istiyorlar

Bölgeden bir başka yetkilinin aktardığına göre Suudi Arabistan, özellikle kısa menzilli hava savunma sistemleri başta olmak üzere hızla kullanıma alınabilecek askerî ekipmanları temin etmeye çalışıyor.

Riyad yönetiminin bu kapsamda Mekke Paktı'na üye bölge ülkeleriyle de görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Yemen'de dengeler değişiyor

Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri, geçici başkent Aden ve çevresindeki vilayetlerin güvenliğini güçlendirmek amacıyla birliklerini Babülmendep Boğazı çevresinden çektiğini açıkladı.

Çekilmenin, sonbaharda yeniden kontrol altına alınan bölgeleri de kapsadığı belirtildi.

Sahadaki gelişmeleri değerlendiren Batılı bir yetkili, Aden'in düşmesini beklemediğini ancak mevcut durumun Suudi Arabistan ve müttefikleri açısından oldukça kötü olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da Yemen'deki koalisyon güçlerinden sorumlu komutanı görevden aldığı aktarıldı.

ABD askerî danışmanlarını gönderdi

Middle East Eye'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın hava savunmasını koordine etmek amacıyla onlarca ABD'li askerî danışman ülkeye gönderildi.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

Haberde, Yemen'deki Ensarullah güçlerinin Suudi Arabistan topraklarına yönelik kara harekâtları gerçekleştirdiği de belirtildi.

Savaşın 2027'de de sürmesi bekleniyor

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan, ev sahipliği yapmayı planladığı büyük uluslararası etkinlikleri en erken 2027 sonbaharına erteledi.

Ajansa konuşan kaynaklar, Yemen'deki savaşın 2027 yılında da uzun süre devam edebileceğini ifade etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre Suudi Arabistan, 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının en az yüzde 6,5'ini askerî harcamalara ayırdı.