Suudi Arabistan Türkiye'den satın alma kararı aldı! Güzel haber geldi

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, iç pazarda üst üste yatırım açıklamalarının geldiği mobilya sektörü, dış pazarda da 10 milyar dolar ihracat ile dünyanın ilk 5 ihracatçısı içinde yer almayı hedefliyor. Ancak yılın ilk 5 ayında ihraç pazarlarında kayıplar yaşayan sektör, özellikle ambargo sonrası yeniden açılan Suudi Arabistan pazarında eski günlerine dönmek istiyor.

2023’ün ilk 5 ayında toplamda 3.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya sektörünün bu dönemde Suudi Arabistan’a yaptığı ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 bin 627 artışla 51.3 milyon dolar oldu. Sektörün yıl sonu S. Arabistan ihracat hedefi 150-200 milyon dolar.

2022 yılında Suudi Arabistan’a yüzde 720 artışla 41 milyon dolarlık mobilya ihraç edildiğini kaydeden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında başlayan yeni dönem, ihracatımıza da olumlu yansıyor” dedi.

10'uncu pazar oldu

Suudi Arabistan’a ihracat rakamlarının ‘çok ciddi’ şekilde arttığını söyleyen MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “İlk 5 ayda Suudi pazarı, en çok ihracat yaptığımız 10’uncu pazar oldu" dedi. İhracat pazarlarında ciddi kayıp olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları söyledi: “Nisanda yüzde 26’lık, ilk dört ayda yüzde 10’luk kayıp meydana geldi.

Bu yüzden de Suudi Arabistan pazarı eskisinden daha da değerli." Ambargoya kadar Suudi Arabistan’ın mobilya ihracatındaki ilk 5 pazardan biri olduğunu hatırlatan Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, pazarın stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Suudi Arabistan’ı 2023 verilerinde en çok öne çıkan ülkelerden biri olarak değerlendirdi.

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Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: Doğanlar, zincirlere özel üretim yapıyor

Doğtaş ve Kelebek markalarıyla mobilyada tasarım ve inovatif ürünleri ön plana çıkarmayı hedefleyen Doğanlar Mobilya, Suudi Arabistan pazarında franchise sistemi ve zincirlere özel ürün üreterek ticaret yapıyor.

“Geçmişte ticari engel oluşmadan önce Suudi Arabistan en çok ihracat yaptığımız ilk 5 pazardan biri konumundaydı” diyen Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, “Pazar muhtemelen 1-2 yıl içinde eski konumuna gelecek. Suudi Arabistan'ın potansiyeli oldukça yüksek. Türk ürünlerine karşı tüketicilerin beğenisi fazla, ayrıca Türk ürünlerinde kalite algısı da yüksek” dedi.

Alpino Mobilya Genel Müdürü Mehmet Said Koca: Alpino, otel mobilyalarında yeni bağlantılar kuruyor

Suudi Arabistan’da altı mağaza müşterisi bulunan firma, otel mobilyası alanında da bölgedeki faaliyetlerini büyütüyor. Alpino Mobilya Genel Müdürü Mehmet Said Koca, “Suudi Arabistan pazarında genç odası, yatak odası takımları oturma grubu çok ilgi görüyor” dedi.

Pandeminin başına kadar toplam ihracatlarının yüzde 30’unu Suudi Arabistan’a yaptıklarını ileten Koca, “Canlanan ticaretimiz çok yakın zamanda yine aynı seviyelere çıkacak” diye konuştu. Yeni dönemde Suudi Arabistan’da iki farklı bölgede büyük distribütörlük oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Koca, "Birçok otel projesine de imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Konfor Uluslararası Pazarlar Direktörü Serkan Şen: Konfor, 5 zincir mağazaya ürün gönderiyor

İzmir’de gerçekleştirdiği 1.6 milyar TL’lik tesis yatırımıyla dikkat çeken Konfor Mobilya, Suudi Arabistan’da 5 farklı zincir mobilya mağazasıyla çalışıyor. Konfor Uluslararası Pazarlar Direktörü Serkan Şen, “Suudi Arabistan’ın geçen yıla kadar Türkiye’ye uyguladığı ambargodan dolayı bu ülkeye ihracatımız istenen düzeyde seyretmedi.

Ancak ticaretin normale dönmesiyle markamızın Suudi Arabistan’a ihracatı hızla artacak” dedi. Bölgede koltuk takımı ve yemek odası odaklı bir talep olduğunu söyleyen Şen, “Tcaretin ivmesi tekrar yukarıya döndü. Öncelikli amacımız marka bilinirliğimizi artırmak” dedi.

Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı: Weltew, 10 mağaza açıp ambargo öncesine dönecek

Yeni dönemde Suudi Arabistan’da 10 adet WeltewHome exclusive showroom açmayı planlayan Weltew Mobilya, böylelikle ihracatını kısıtlama öncesi payın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

“Suudi Arabistan 2020 yılına kadar ilk 3 ihraç pazarımızdan biriydi” diyen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, ülkede mobilya ve ev tekstili gruplarında kısıtlama öncesi modayı ve tarzları Türk ürünlerinin belirlediğini belirtti. Pazarın potansiyeline işaret eden Balcı, özellikle yatak odası, oturma gurupları, yemek odası, genç ve bebek odalarında Türk ürünlerinin pazarda önemli ihracat kalemlerini oluşturduğunu kaydetti.

Evgör Mobilya’nın sahibi Mahmut Kır: Evgör, pazara özel lüks mobilya tasarlıyor

Ambargonun kaldırılmasıyla Suudi Arabistan’a yönelik satışlarını yeni yeni toparlayan Evgör Mobilya, talebe göre pazara özel ‘lüks’ mobilyalar tasarlıyor. “Pazarda kısa zamanda eskisinden daha iyi bir ivme yakalayacağız” diyen Evgör Mobilya’nın sahibi Mahmut Kır, 2023’ün ilk 5 ayında Suudi Arabistan’a yönelik satışların payını yüzde 4-5 olarak açıkladı.

Bölgede özellikle lüks mobilya tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kır, şunları söyledi: “Altın varaklı, işlemeli, ihtişamlı modeller daha çok tercih ediliyor. Standartların dışında büyüklük talep ediliyor. Çoğunlukla özel ölçü çalışıyoruz.”

Armis Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı: Armis, yeni yatırımlarla marka atağına geçecek

Ciro içinde ihracatın payını yüzde 15’ten 40’a çıkarmayı hedefleyen Armis Mobilya, ihracatının yüzde 25’ini Suudi Arabistan’a yapıyor. Armis Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Suudi Arabistan, bizim için büyük bir potansiyele sahip ve önem verdiğimiz bir pazar.

Ülkenin dinamik ekonomisi ve yükselen tüketici talepleri doğrultusunda ürünlerimizi geliştirmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz” dedi. Suudi Arabistan halkının, rahat ve şık yatak odası takımlarına önem verdiğini söyleyen Batallı, yatak başlıkları, gardıroplar, komodinler ve şifonyerler gibi yatak odası mobilyalarının talep gördüğünü iletti.

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi: Art Design, pazarda anahtar teslimi çalışıyor

Suudi Arabistan pazarına ihracat yaparak ulaşan Art Design, bölgede anahtar teslimi projelerle yer alıyor. İhracatlarında S. Arabistan’ın payını yüzde 20 olarak açıklayan Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Bölgeye parça başı ihracattan ziyade oradaki mülkleri baştan aşağıya yenileniyoruz" dedi.

Tarz olarak klasik ile moderni harmanlayan, metalin ve mermerin ağırlık kazandığı modellerin tercih edildiğini aktaran Terzi, S. Arabistan’ı sektöre nefes aldıran pazarlardan biri olarak değerlendirerek, “Bölgenin Türk mobilyasını bilmesi bizim için bir avantaj. Pazarda derinleşmek istiyoruz" diye konuştu.