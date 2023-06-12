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Spor Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde
Spor

Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde

Yeniakit Publisher
2023-06-12 19:31:00 -
Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, La Liga devi Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'i yakın takibe aldı.

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Hilal, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i transfer etmek istiyor.

The Guardian'ın haberine göre, Al-Hilal 37 yaşındaki yıldıza 70 milyon euro yıllık maaş ile 2 sezonluk kontrat önerdi.

Luka Modric'in bu transfere sıcak baktığı ve imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 52 resmi maçta süre alan Luka Modric, bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3162 dakika sahada kalan 37 yaşındaki Hırvat yıldız, 6 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

 
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