  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar MSB'den anlamlı paylaşım!
Dünya Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) açıklamada bulunan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, başkent Riyad'ta bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantı sonuçları ve alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Duseri, Bakanlar Kurulu'nun Suriye'deki ateşkes anlaşmasını ve SDG'nin Suriye devletine entegrasyonunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Kardeş Suriyenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne" verilen öneme işaret eden Duseri, Suriye'nin egemenliğini korumak, halkının kalkınma ve refaha yönelik özlemlerini gerçekleştirmek için yapılan çabalara Suudi Arabistan'ın tam destek verdiğinin altını çizdi.

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Suriye'deki anlaşma sonrası... Türkiye ile ABD arasında sıcak temas
Suriye'deki anlaşma sonrası... Türkiye ile ABD arasında sıcak temas

Gündem

Suriye'deki anlaşma sonrası... Türkiye ile ABD arasında sıcak temas

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü
Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı
Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı

Gündem

Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23