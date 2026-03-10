  • İSTANBUL
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

