  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MEB öğretmenlere sordu, çıkan oran herkesi şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu? Korkudan evlerine giremediler Sokaklarda sabahladılar Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu F-16 hamlemiz Yunanistan’ı tutuşturdu: “Tek patron Türkiye” diyerek itiraf ettiler Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı? 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız Türkiye'ye saldırı için İHA ürettiler! 'Suudi Arabistan peşine düştü' diyerek duyurdular İşte Türklerin evine sokmadığı “süper gıda”! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu
IHA Giriş Tarihi:

Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu

Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

#1
Foto - Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu

Olay, 03.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti.

#2
Foto - Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

#3
Foto - Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu.

#4
Foto - Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu

Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Gündem

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu Suç Örgütü” davasının görüldüğü duruşma salonunda hakim ve savcıları, “Yarın kimin kimi yargılayacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23