  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MEB öğretmenlere sordu, çıkan oran herkesi şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu? Korkudan evlerine giremediler Sokaklarda sabahladılar Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu F-16 hamlemiz Yunanistan’ı tutuşturdu: “Tek patron Türkiye” diyerek itiraf ettiler Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı? 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız Türkiye'ye saldırı için İHA ürettiler! 'Suudi Arabistan peşine düştü' diyerek duyurdular İşte Türklerin evine sokmadığı “süper gıda”! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte Türklerin evine sokmadığı “süper gıda”! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Beslenme uzmanlarının "dünyanın en sağlıklı sebzesi" olarak tescillediği, birim kalori başına en yüksek besin değerine sahip o sebze Türkiye’de keşfedilmeyi bekliyor. Süte oranla çok daha fazla kalsiyum içeren ve tam bir vitamin bombası olan "Kale" (kıvırcık lahana), maalesef on evden birine bile girmiyor. Dünyanın "süper gıda" olarak tükettiği bu yeşil mucize, kemik sağlığından bağışıklığa kadar vücudu baştan aşağı yeniliyor.

#1
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

İnsanların beslenme alışkanlıkları bulundukları ortama, yetiştirilme tarzlarına ve damak tatlarına göre değişiyor. Bazı ülkelerde sebzelere verilen değer yüksekken bazı ülkelerde ise kırmızı-beyaz et tüketimi daha fazla oluyor. Ancak bir besin var ki açık ara dünyanın en sağlıklı sebzesi olarak biliniyor. Her ne kadar Türkiye'de pazar talebi az olsa da değerini bilmek ve düzenli olarak tüketmek gerekiyor.

#2
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Beslenme uzmanlarının 'süper gıda' olarak tanımladığı kıvırcık lahana, dünyanın pek çok ülkesinde mutfaklardan eksik edilmiyor. Ancak tüm faydalarına rağmen Türkiye'de bu sebzeye olan talep oldukça az.

#3
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Uluslararası gıda araştırmalarına göre kale kıvırcık lahana, yüksek vitamin ve mineral değeriyle öne çıkıyor. Diğer sebzelere göre en zengin yeşil yapraklık sebze olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Tek porsiyonu, günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının oldukça büyük bir kısmını karşılıyor.

#5
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Süte oranla daha fazla kalsiyum içeriyor. Bunun yanı sıra magnezyum ve potasyum değeri de oldukça yüksek. Düzenli olarak tüketildiğinde kemik sağlığına iyi geliyor.

#6
Foto - İşte Türklerin evine sokmadığı "süper gıda"! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor

Kale marul olarak da bilinen kıvırcık lahana, Türkiye'de çok fazla satılmadığı için üretim oranı da az. Ancak metropollerde yer alan marketlerde kolaylıkla bulunabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Gündem

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu Suç Örgütü” davasının görüldüğü duruşma salonunda hakim ve savcıları, “Yarın kimin kimi yargılayacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23