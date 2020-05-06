Suudi Arabistan sınırında hareketli dakikalar! Füze ateşlendi

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Sana'dan iki balistik füze attığını, bunlardan birinin Yemen'in kuzeyindeki Amran ili, diğerinin ise Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Sada'ya düştüğünü belirtti.

Füzelerin nereye atıldığıyla ilgili bilgi vermeyen Maliki, Husi milislerin, koalisyon tarafından ilan edilen ateşkesi delmeye devam ettiğini, gerçekleştirilen ihlallerin 2 bin 400'ü aştığını kaydetti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ateşkes ilan edilmişti

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş, çatışan taraflara düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe'den itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.