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Ekonomi Suudi Arabistan, rotayı Mısır'a çevirdi
Ekonomi

Suudi Arabistan, rotayı Mısır'a çevirdi

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Suudi Arabistan, rotayı Mısır'a çevirdi

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesinin ardından Riyad, Kızıldeniz'e olan bağımlılığını azaltmak için petrol sevkiyatını Mısır üzerinden Akdeniz'e yönlendirmeye başladı.

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesinin ardından Riyad, Kızıldeniz'e olan bağımlılığını azaltmak için petrol sevkiyatını Mısır üzerinden Akdeniz'e yönlendirmeye başladı.

Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin ülkeye yönelik deniz ablukası ilan etmesinin ardından Kızıldeniz'e bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ihracatının daha büyük bölümünü Mısır üzerinden Akdeniz'e yönlendirmeye başladı.

Riyad, doğudaki petrol sahalarından çıkardığı ham petrolü Doğu-Batı Petrol Boru Hattı üzerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya taşıyor. Buradan Mısır'ın Ayn Suhna limanına ulaştırılan petrol, SUMED boru hattı aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki Sidi Kerir'e aktarılıyor ve Akdeniz üzerinden tankerlerle yeniden ihraç edilebiliyor. SUMED'in günlük taşıma kapasitesi yaklaşık 2,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

 

Sözkonusu güzergah, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'in güneyindeki Babu'l Mendeb Boğazı'nı mümkün olduğunca devre dışı bırakmasına olanak sağlıyor. Husilerin 20 Temmuz'da Suudi deniz taşımacılığına yönelik abluka ilan etmesinin ardından, Suudi petrolünün Babu'l Mendeb üzerinden sevkiyatında ciddi düşüş yaşanırken, Mısır üzerinden Suveyş-SUMED hattına yönelen ihracat arttı. Kpler verilerine göre ablukanın ilan edildiği hafta Süveyş üzerinden kuzeye yönelen Suudi petrol ihracatı günlük 1,06 milyon varile yükseldi.

Gelişme, Riyad'ın enerji ihracatında son aylarda izlediği daha geniş rota değiştirme stratejisinin yeni aşamasına işaret ediyor. Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle daha önce Doğu-Batı Petrol Boru Hattı ve Yanbu terminalini kullanarak petrolünü Kızıldeniz'e taşımıştı. Ancak şimdi Babu'l Mendeb'in de Husilerin saldırı tehdidi altında olması, bu alternatif güzergahı da riskli hale getirdi.

Husilerin Suudi deniz taşımacılığına yönelik saldırıları nedeniyle bazı tankerlerin Babu'l Mendeb'ten uzak durduğu, Kızıldeniz'deki Suudi bağlantılı tankerlerin bir bölümünün ise gemi takip sistemlerini kapatarak hareket ettiği bildiriliyor. Bu durum yalnızca Riyad'ın ihracat rotalarını değil, küresel petrol arzının izlenmesini ve deniz taşımacılığının maliyetlerini de etkiliyor.

Kaynak: Mepa News

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