0553 313 94 23

Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.


Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurdu. Açıklamada, çıkan iki yangının yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alındığı belirtildi.


Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, 17 Ağustos’ta Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı ile Aramco’ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015’ten beri Yemen’e saldırıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de gıda denetimi
    1. Hakkari’de gıda denetimi
    2. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel..
    3. AB Antik Tarihe Genç Bakış Ekibi,..
    4. Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan..
    5. Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş’ı..
    6. ’Evimin Ustasıyım’ projesine..
    7. Kaleci Muammer Yıldırım’a sürpriz..
    8. Sivas Gençlikspor’dan yeni sezon..
    9. Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü..
    10. Muratpaşa’da ders zili çalıyor
    11. Deprem anı güvenlik kameralarında
    12. Teslimat bekleyen kargoları başkaları..
    13. Drone tehdidini ASELSAN tarafından..
    14. Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor
    15. Bal hasadından hemen sonra arılara kış..
    16. Bayburt’ta kızıl şahin doğaya salındı
    17. Ömür boyu hapis cezası alan firari..
    18. ’USNS Yuma’ adlı Abd savaş gemisi,..
    19. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    20. Obezite tedavisinde, ‘mide botoksu’
    21. Kop Tünelinin bir kısmı 2020’nin..
    22. MELMEKTesislerinde başarılı..
    23. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    24. Basit bir enfeksiyon, hayatı tehdit..
    25. Başkan Gökhan Gürel: "Sporcularımızın..
    26. 60 yıllık duayen gazeteci 100 yaşında
    27. Çikolatalı tartolet tarifi
    28. Menderes standında piyano resitali
    29. Suudi Arabistan’dan umrecilere ek..
    30. Yörük Müzesi turistlerin gözdesi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”