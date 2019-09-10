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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan BM Yemen Heyetine engel

BM Uluslararası Yemen Heyeti Başkanı Kamel Jendoubi:- "Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ilk raporumuzun yayınlanmasının ardından Yemen'e erişimimizi ve Mısır'daki bazı Yemenlilerle buluşmamızı engelledi"- "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve Yemen hükümeti, heyetin ayrıntılı sorularını cevaplamadı"- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet:- "Yemen halkı korkunç bir insani krizin içinde yaşıyor"

10 Eylül 2019 Salı 17:47
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan BM Yemen Heyetine engel

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti Başkanı Kamel Jendoubi, geçen ağustosta yayımladıkları ilk Yemen raporunun ardından Husilerin izin vermesine rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Yemen'e erişimlerini engellediğini bildirdi.

BM öncülüğünde aralık 2017'de kurulan Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyetin başkanı Jendoubi, geçen hafta açıkladıkları ikinci raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumuna sundu.

Tunuslu Jendoubi, tıpkı geçen yıl yayımlanan ilk rapordan sonra yaptıkları gibi uluslararası toplumun Yemen'deki savaş suçlarına yönelik "hesap verebilirlik mekanizmasını" oluşturana kadar, başta Suudi Arabistan ve BAE'den savaş suçu işleyen kişilerin listesinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet"e "sır olarak" verdiklerini belirtti.

Geçen yıl ağustosta yayımladıkları ilk raporun ardından Husilerin kendi kontrolündeki bölgelere girmesine izin verdiğinin altını çizen Jendoubi, "Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ilk raporumuzun yayınlanmasının ardından Yemen'e erişimimizi ve Mısır'daki bazı Yemenlilerle buluşmamızı engelledi." dedi.

Jendoubi, koalisyon ülkelerine yönelik suçlamalarına devam ederek, oluşturulan korku ortamının soruşturma esnasında iş birliği yapmayı plandıkları mağdur ve görgü tanıklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve Yemen hükümetinin, heyetin ayrıntılı sorularını cevaplamadığının altını çizen Jendoubi, ayrıca koalisyonun Yemen'deki olaylara bakış açısı ve hesap verilebilirliğe yönelik ne gibi adımlar atacağını öğrenmelerinin de engellendiğini söyledi.

Jendoubi, tüm engellemere rağmen insan hakları uzmanları ve görevlilerin başka ülkelerde yaşayan yerinden edilmiş Yemenli 600 görgü tanığı, kurbanlar, kurbanların aileleri ve diğer kaynaklarla görüştüğünü ifade etti.

Yemen Heyeti Başkanı Jendoubi, yürüttükleri kovuşturmanın, Yemen hükümeti, BAE ve Husilerin kontrol ettikleri bazı bölgelerde, cinsel şiddet, işkence ve diğer kötü muamelenin yanı sıra, ülke genelinde keyfi tutuklama ve kaçırmaların devam ettiğini doğruladığını kaydetti.

- Bachelet'ten heyete teşekkür

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de İHK'da yaptığı konuşmada BM Yemen Heyetine hazırladıkları rapor için teşekkür etti.

Bachelet, Yemen halkının "korkunç bir insani krizin" içinde yaşadığına işaret ederek, halkın savaş, hastalık, kıtlık, ekonomik çöküş, uluslararası terör, yaygın insan hakları ihlalleri ve muhtemel savaş suçları da dahil akla gelebilecek her türlü sefalet ve acıya maruz kaldığının altını çizdi.

BM Uluslararası Yemen Heyeti üyesi Melissa Parke de ikinci raporun açıklanmasının ardından AA'ya yaptığı açıklamada, Yemen'de resmi makamların belirttiğinin aksine 2015'ten bu yana on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve BAE'ye bağlı güçlerin "gizli gözaltı merkezlerindeki" tecavüz vakalarını da belgelediklerini dile getirmişti.





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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:47
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti Başkanı Kamel Jendoubi
  2. BM
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