Suudi Arabistan o pisliğin de merkezi oldu

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan’da her türlü ahlaksızlığa göz yuman Veliaht Prens Muhammed bin Selman, sonunda ülkesini uyuşturucunun da merkezi yaptı. Amerikan dergisi Foreign Policy’de yer alan haberde, Suudi toplumunda uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı belirtilerek, “Suudi Arabistan, artık Batı Asya'daki ‘narkotik başkenti’ haline geldi” ifadeleri kullanıldı.

Artık sıradan hale geldi

S. Arabistan’a uyuşturucu maddelerin girişinin artık sıradan bir hale geldiğine işaret eden dergi, yetkililerin geçtiğimiz ay 34 milyondan fazla Captagon hapına el koyduğunu hatırlatarak, sırf bu durumun bile ülkedeki uyuşturucu probleminin geldiği tehlikeli noktayı gözler önüne serdiğini belirtti. Captagon’u kullananların çoğunluğunun 12 ila 22 yaş arasındaki çocuk ve gençler olduğu bilgisine yer verilen haberde “S. Arabistan'daki bağımlıların yüzde 40'ı Captagon kullanıyor. Bu madde, Suudilerin talebi üzerine daha ziyade Suriye ve Lübnan'da üretilip Suudi Arabistan'a gönderiliyor” denildi.

Captagon haplarının yarısı Suudi Arabistan’da yakalandı

Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Madde ile Mücadele Bürosu da yayınladığı raporda, 2015-2019 arasında Batı Asya bölgesinde ele geçirilen Captagon haplarının yarısının Suudi Arabistan’da yakalandığını duyurdu.