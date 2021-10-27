Suudi Arabistan Lübnan merkezli derneği terör örgütü ilan etti!

Suudi Arabistan, Lübnan merkezli Al-Qard al-Hassan Derneği’nin Hizbullah’a destek olması nedeniyle terör örgütü olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Hizbullah’a destek olduğu gerekçesi ile Lübnan merkezli bir derneği terör örgütü ilan etti. Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan merkezli Al-Qard al-Hassan Derneği’nin terör örgütü olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Açıklamada, kararın derneğin Suudi Arabistan’ın "terör örgütü" olarak gördüğü Hizbullah’ı destekleyen faaliyetlerle ilişkisi nedeniyle alındığını belirtti.

Söz konusu derneğin askeri amaçları de dahil olmak örgütün fonlarını ve finansmanını yönettiğini ifade edilen açıklamada, "Suudi Arabistan, Hizbullah’ın terörist faaliyetleri ile mücadele etmeye ve örgütün ‘terör ve suç’ faaliyetlerini engellemek için şahıs veya kuruluşlar olsun, örgütün mali destek kaynaklarını hedef almak için uluslararası dost ve kardeş ülkelerle koordineli olarak çalışmaya devam edecektir" denildi.