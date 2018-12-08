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Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?

Suudi asıllı ABD’li gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle gündeme gelen Suudi Arabistan şimdi de Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile gündemde. Alzheimer hastası olan Suudi Kralı Selman’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Suudi Arabistan Kralı Selman yoğun bakımda mı? Kral Selman öldü mu?

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:39
Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?

Suudi asıllı ABD’li gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle gündeme gelen Suudi Arabistan şimdi de Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile gündemde. Alzheimer hastası olan Suudi Kralı Selman’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Suudi Arabistan Kralı Selman yoğun bakımda mı? Kral Selman öldü mu?

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’in çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Arabistan’ı Kral Selman’ın oğlu Muhammed Bin Selman yönetiyor. Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudilerce katledilmesinden sonra Veliaht Prens Selman’ın başı bir haylı dertteydi. Muhalif prenslere darbe yapıp Arabistan’ın veliaht prensi olan Muhammed Bin Selman’ın krallık koltuğu sallansa da ABD Başkanı Trump’ın Veliaht Prensi sahiplenmesi babası Kral Selman Bin Abdülaziz’den sonra ülkesinde kral olmanın yolunda. 

Kral Selman yoğun bakıma mı kaldırıldı?

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a muhalif tutumuyla bilinen Müçtehid rumuzlu bir Twitter hesabı, Kral Selman bin Abdülaziz'in yoğun bakıma alındığını ve kraliyet muhafızlarının önceki geceden itibaren "kırmızı alarm" durumuna geçirildiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:39
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