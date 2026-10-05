  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi Feth-i kabirde yeni gelişme! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler geri konuldu Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi? Türk'ün göklerdeki imzası GÖKBAĞI sahnede! Projenin ilk uydusu görüntülendi
Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman emrini verdi
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman emrini verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suudi Arabistan Kralı Selman emrini verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman, ülkede yasa dışı ikamet eden Yemenlilerin statülerini yasallaştırma talimatı verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşlarının statülerini yasal hale getirme sürecini başlatmaları talimatı verdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, söz konusu adımın Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin talebi üzerine alındığını bildirdi.

 

Bakanlık, Dışişleri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Suudi Veri ve Yapay Zeka Kurumunun (SDAIA) işbirliği içinde çalışmalar yürütüleceğini ve bu adımın Yemen halkına sunulan kesintisiz desteğin devamı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, ülkede oturumun yasal hale getirilmesi için Yemen pasaportuna sahip olmanın yeterli olacağını ve sürece dair duyuruların resmi hesaplar üzerinden yapılacağını belirtti.

Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı
Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı

Dünya

Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı

Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek
Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek

Gündem

Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek

Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi
Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi

Dünya

Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi

Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama
Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama

Dünya

Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23