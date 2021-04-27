Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de imha ettik

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada ülkenin batısındaki Yanbu limanında bomba yüklü bir botun imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Yanbu kenti açıklarında, Kızıldeniz'de tespit edilen bomba yüklü bir insansız su üstü aracın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, insansız su üstü aracın imha edilmesi sonrasında herhangi bir zayiat yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Günlük 400 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip petrol rafinrisine ev sahipliği yapan Yanbu bölgesi, başkent Riyad'ın 870 kilometre batısında yer alıyor.