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Aktüel Suudi Arabistan: İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz
Aktüel

Suudi Arabistan: İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:20:10 -
Suudi Arabistan: İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa planını kınadı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa girişimine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail işgal makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut yapımı için ihale açmasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası meşruiyet kararlarıyla çelişen, iki devletli çözümü baltalayacak ve bölgeye barışı getirme çabalarını etkileyecek bu adımı kınıyor ve kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

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