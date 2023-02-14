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Dünya Suudi Arabistan, İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı
Dünya

Suudi Arabistan, İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu kaçak yerleşimleri reddederek tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 07:51:00 -
Suudi Arabistan, İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı

 Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu kaçak yerleşimleri reddederek tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 9 kaçak Yahudi yerleşim birimini yasal sayma kararına karşı açıklama yaptı.

"Suudi Arabistan, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimi reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası kararlara bağlı kalması, tek taraflı uygulamalarda bulunmaması ve barış imkanlarının baltalanmamasının önemi vurgulandı.

Açıklamada "Suudi Arabistan'ın tavrı, Filistin davasının destekçisi olmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaşmasını" onaylamıştı.

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