  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan ile İsrail'in ABD'deki seçimden sonra "ilişkileri normalleştireceği" iddiası
Aktüel

Suudi Arabistan ile İsrail'in ABD'deki seçimden sonra "ilişkileri normalleştireceği" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-25 03:27:21 -
Suudi Arabistan ile İsrail'in ABD'deki seçimden sonra "ilişkileri normalleştireceği" iddiası

KUDÜS (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığının duyurulacağı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği iddia edildi.

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atmasını beklediği kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı istediği iddia edildi.

Habere ilişkin Cohen'in ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha bulunduğunu ve bunlardan birinin de Suudi Arabistan olduğunu söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında da Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
217 milyon TL sahipsiz kaldı
Ekonomi

217 milyon TL sahipsiz kaldı

Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin adet hesapta 217 milyon lira kaldı.
Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar
Dünya

Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar

ABD’li askeri uzmanların F-35 savaş uçaklarının olası çarpışma halinde Rusya’nın hava savunmasını aşabilecekleri yönündeki raporlarını değer..
Mısırlı gazeteciden Araplara çağrı: Yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın
Dünya

Mısırlı gazeteciden Araplara çağrı: Yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Suudi Arabistan ve Mısır yönetimlerinin Türkiye'ye karşı amborga çağrılarıyla ilgili dikkat çeken değerlendir..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay