Suudi Arabistan hava yoluyla Ukrayna'ya 168 ton yardım gönderdi

Suudi Arabistan'ın iki kargo uçağıyla Ukrayna'ya 168 ton yardım gönderdiği bildirildi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, "Ukrayna halkına yardım taşıyan 2 uçağın" Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan Polonya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın iki kargo uçağıyla Ukrayna'ya 168 ton yardım gönderdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, "Ukrayna halkına yardım taşıyan 2 uçağın" Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan Polonya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Uçakların Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na iniş yapacağı aktarılan haberde, 168 tonluk yardımın sağlık ve barınma malzemeleri ile jeneratörlerden oluştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım paketi için geçen hafta bir anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı hatırlatılan haberde, Suudi Arabistan'ın daha önce de Polonya ve diğer komşu ülkelere sığınan Ukraynalılara 10 milyon dolar değerinde sağlık ve barınma malzemeleri yardımında bulunduğuna işaret edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO